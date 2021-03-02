Законопроект является дополнением к принятому ранее закону о так называемых «инвестиционных нянях».

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предоставляющий право на беспошлинный ввоз в Украину оборудования крупными инвесторами.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3762 «О внесении изменений в раздел «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины» проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Законопроект входит в пакет инициатив по привлечению крупных инвестиций - закон о так называемых «инвестиционных нянях». Он предусматривает предоставление в течение пяти лет реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями льготы по беспошлинному ввозу оборудования, которое будет использоваться инвесторами для реализации такого проекта.

Что такое "инвестиционные няни"

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях».

Законом предусмотрена поддержка как украинских, так и иностранных инвесторов, реализующих проекты с объемом инвестиций от 20 млн евро, в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), транспорта, обращения с отходами, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, искусства, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, курортно-рекреационной сферы.

Также, согласно закону, инвестор должен создать не менее 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, где планируется к реализации проект.

Такие инвесторы получают прямой договор с правительством и пакет стимулов. Так, государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых и таможенных льгот или обеспечения объектами смежной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Важно отметить, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от планового объема инвестиций по проекту.

2 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает налоговые льготы для крупных инвесторов.

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Автор: Дмитрий Шварц