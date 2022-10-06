Планируется, что кредит будет выделен на программы импортозамещения.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия выделит Белоруси кредит на полтора миллиарда долларов.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, сообщает агитационное РИА Новости.

Планируется, что кредит будет выделен на программы импортозамещения.

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"Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На полтора миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", — сказал он.

Выделение средств в августе анонсировал белорусский премьер Роман Головченко. Тогда речь шла речь о производстве комплектующих для промышленного машиностроения. По его словам, было определено 23 проекта, семь из которых на 330 миллионов долларов рассчитывают запустить до конца этого года.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых дней вторжения Беларусь предоставила России свои территории в качестве плацдарма для запуска ракет по украинским городам.

4 октября 2022 года Лукашенко официально признал участие Беларуси в войне против Украины.

В тот же день Лукашенко рассказал, объявит ли Беларусь мобилизацию.

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