На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия выделит Белоруси кредит на полтора миллиарда долларов.
Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, сообщает агитационное РИА Новости.
Планируется, что кредит будет выделен на программы импортозамещения.
"Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На полтора миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", — сказал он.
Выделение средств в августе анонсировал белорусский премьер Роман Головченко. Тогда речь шла речь о производстве комплектующих для промышленного машиностроения. По его словам, было определено 23 проекта, семь из которых на 330 миллионов долларов рассчитывают запустить до конца этого года.
Роль Беларуси в войне против Украины
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых дней вторжения Беларусь предоставила России свои территории в качестве плацдарма для запуска ракет по украинским городам.
4 октября 2022 года Лукашенко официально признал участие Беларуси в войне против Украины.
В тот же день Лукашенко рассказал, объявит ли Беларусь мобилизацию.
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