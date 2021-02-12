Другим приоритетом министерства будет развитие накопительной пенсионной системы.

Одним из приоритетов Министерства социальной политики на 2021 год будет введение расчета реального прожиточного минимума и определение на его основе базовых социальных гарантий.

Читайте такжеУдаленная работа: что ищут украинцы и какие условия им предлагают (инфографика)Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Среди других приоритетов в сфере пенсионного обеспечения будет: восстановление справедливости в пенсионном обеспечении, введение обязательных пенсионных накоплений, введение накопительный пенсий для работников тяжелых и вредных профессий, развитие добровольных пенсионных накоплений.

Также в 2021 году Минсоцполитики планирует завершить создание Единой информационной системы социальной сферы и Единого социального реестра.

Что этому предшествовало

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 197 гривень до 2 270 гривень.

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Автор: Анна Нагорная