Вклад предприятий добывающей и перерабатывающей отраслей в 2020 году составил около 10,6 и 10,2 процентов соответственно от общего объема налоговых поступлений в сводный бюджет.

Предприятия добывающей промышленности и металлургии, которая исторически была и до сих пор остается одной из ключевых составляющих перерабатывающей отрасли Украины, уплатили в 2020 году наибольшее количество налогов и сборов среди всех сфер экономики.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Так, по данным ГНС, вклад добывающей промышленности в украинский бюджет за 2020 год составил свыше 90 млрд грн, тогда как перерабатывающая промышленность оказалась на втором месте с показателем в 86,1 млрд грн. Еще в 2019 году разрыв между этими двумя отраслями был больше – предприятия добывающей отрасли принесли в бюджет 81,5 млрд грн, а перерабатывающей – 55,5 млрд грн.

В относительных величинах вклад предприятий добывающей и перерабатывающей отраслей в 2020 году составил около 10,6 и 10,2 процентов соответственно от общего объема налоговых поступлений в сводный бюджет. Компании из других сфер украинской экономики заплатили значительно меньше. Кроме налогов, именно эти секторы также остаются наиболее «массовыми» работодателями.

Крупнейшим налогоплательщиком в сфере металлургии в 2020 году стала группа компаний «Метинвест». Согласно информации «Метинвеста», в 2020 году предприятия группы перечислили в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов. При подсчете этого показателя учитывались ассоциированные компании и совместные предприятия. В частности, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича уплатил в бюджет около 1,8 млрд грн, Запорожсталь – 1,6 млрд грн, а Азовсталь – 1,3 млрд грн.

Таким образом, доля «Метинвеста» в общей структуре доходов бюджета от предприятий перерабатывающей промышленности в 2020 году составила свыше 25 процентов.

«Всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство», - заявил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Министерства финансов Украины, фактические доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составили 1,076 трлн грн, что на 53,9 млрд грн больше планового показателя.

Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Иван Бойко