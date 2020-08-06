Украинцы в июле продали в банках больше валюты, чем купили

Продажа валюты превысила ее покупку восьмой месяц подряд.

Украинцы в июле продали через банковскую систему 1,542 миллиарда долларов, или на 22 миллиарда долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку восьмой месяц подряд.

С начала года, за январь-июль, украинцы продали через банковскую систему на 970 миллионов долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 миллиарда долларов, или на 176,8 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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