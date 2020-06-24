Переводы заробитчан в Украину в апреле уменьшились на 13,2%

В апреле 2020 года объем денежных переводов мигрантов в Украину упал на 13,2% по сравнению с апрелем 2019 года и составил $ 826 млн.

В апреле 2020 года объем денежных переводов мигрантов в Украину составил $826 млн, что на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 года и на 20,3% меньше, чем в феврале 2020 года.

По итогам января-апреля 2020 года объем частных денежных переводов в страну вырос на 2,4% – до $3,7 против аналогичного периода в прошлом году. Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

Читайте такжеКризис близко: НБУ прогнозирует дальнейшее падение украинской экономики

За четыре месяца 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели $1,6 млрд (43,1% общего количества переводов), через контрсчета банков $1,4 млрд (37,7%), через международные платежные системы – $0,7 млрд (19,2%).

По итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $2,9 млрд, в том числе за январь – $991 млн, за февраль – $994 млн и за март – $922 млн.

Читайте такжеНБУ ухудшил прогноз влияния пандемии на украинскую экономику

По данным НБУ, в целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный банк прогнозировал в 2020 году уменьшение объемов денежных переводов из-за границы от трудовых мигрантов в результате карантина, введенного в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram