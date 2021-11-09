Ричард Дейтц также заявил, что обещанные властью так называемые инвестиционные няни - это миф, ведь у его фонда такой инвестняни нет и он даже не получал такого предложения.

Проблема Украины заключается в необходимости создания хорошей инвестиционной среды и в сложностях с верховенством права.

Об этом в интервью в программе "Романенко беседы" заявил основатель и президент VR CAPITAL, управляющий инвестиционным фондом VR GLOBAL PARTNERS Ричард Дейтц.

Он рассказал, что фонд управляет активами на сумму более 5 млрд долларов, из которых около 20% инвестировано в Украину.

На сегодня большая часть инвестиций фонда в Украину приходится на сектор возобновляемой энергетики (около 60% из примерно 1 млрд долларов) и фонд планирует инвестировать в Украину еще до 1 млрд долларов.

Кроме того, в Украине фонд также выкупает проблемные кредиты у банков.

В частности, фонд выкупил у одного из банков долги "Укрзализныци" за 123 млн долларов, которые пошли на выплаты украинским вкладчикам этого банка.

Дейтц отметил, что перед аукционом по выкупу долга представители фонда встретились с руководством "УЗ" и обсудили с ними такую возможность.

Тогда в "УЗ" якобы согласились.

"После аукциона мы предложили реструктурировать долг не в денежные средства, а в новые облигации, эквивалентные еврооблигациям, которые они уже выпустили… На 4 года… Но не встретили конструктивного взаимодействия", - сообщил президент фонда.

Поэтому фонду пришлось возобновить судебные разбирательства, которые были начаты еще банком.

По словам Дейтца, во время этих разбирательств фонд столкнулся с необоснованной заменой нескольких судей по некоторым делам.

В частности, он пояснил, что по делу, которое слушал апелляционный суд, коллегия судей была избрана манипулятивным образом.

Так, коллегия должна состоять из трех судей, которых выбирает автоматизированная система, но на момент отбора 51 из 54 судей оказались либо больны, либо в отпуске.

"Таким образом, были выбраны три оставшихся судьи, которые были доступны. Удивительное и невероятное совпадение", - комментирует этот инцидент Дейтц.

Он также добавил, что в сентябре, когда этот же суд рассматривал апелляционную жалобу по другому делу, то один из судей коллегии был заменен в последний момент, а решение по делу судьи вынесли, пробыв в совещательной комнате всего две минуты.

"Нам предельно ясно, что это решение было написано еще до слушания", - заявил Дейтц.

В связи с этим фонд подал кассацию в Верховный суд с описанием всех нарушений и ожидает ее рассмотрения до конца года.

Если Верховный суд не удовлетворит кассацию, то адвокаты фонда намерены добиваться справедливого решения на международном уровне.

"Мы очень надеемся, что до этого не дойдет. Если мы окажемся на этом этапе, то это будет означать колоссальный провал верховенства права в Украине. А это будет значить, что не только мы окажемся в арбитражном суде против Украины, а что и с инвестиционной средой здесь произошло что-то действительно разрушительное", - добавил Дейтц.

Он также уточнил, что если бы в 2019 году "УЗ" согласилась с предложением о реструктуризации долга, то могла сэкономить бы почти 110 млн долларов по сравнению с суммой, которую составляет ее долг сегодня.

"Очевидно, что проблема Украины заключается в необходимости создания хорошей инвестиционной среды и в (сложностях - УНИАН) с верховенством права", - считает президент фонда.

По его словам, такого мнения придерживаются и многие другие иностранные инвесторы.

Дейтц также заявил, что обещанные властью так называемые инвестиционные няни - это миф, ведь у его фонда такой инвестняни нет и он даже не получал такого предложения.

"У нас не только нет инвестиционной няни, но и государство работает против нас, используя административный ресурс, чтобы попытаться лишить нас наших инвестиций. В этом нет никакого смысла и это нужно исправить", - резюмировал он.

Автор: Иван Бойко