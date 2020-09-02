Парламентский контроль за приватизацией возложен на Комитет ВР по вопросам экономического развития.

Верховная Рада установила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина.

Читайте такжеПриватизацию-2020 профинансируют из спецфонда борьбы с коронавирусом - Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменений в закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" (о парламентском контроле за приватизацией государственного имущества)" (№ 3552) проголосовали 279 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как заявил на заседании парламента народный депутат Алексей Мовчан (фракция "Слуга народа"), законом предусмотрено "установить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина вместо остановки всего процесса приватизации объектов большой приватизации, как это предусмотрено действующей редакцией закона".

О чем говорится в принятом законе

Законом изложены в новой редакции пункты 7-2 раздела V "Заключительные и переходные положения" закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", согласно которым временно, на период установления Кабинетом министров карантина и ограничительных мер по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID -19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся.

Председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа") напомнил, что в парламенте предыдущего созыва была Специальная комиссия по вопросам приватизации государственного имущества, которая осуществляла парламентский контроль и надзор за процессом приватизации.

"К сожалению, эта комиссия была ликвидирована и де-факто эти функции возложены на наш комитет", - заявил Наталуха.

По его словам, принятый закон юридически закрепит право комитета осуществлять все те функции, которые осуществляла комиссия, в частности проводить контроль поступления средств от приватизации, контролировать выполнение условий договора купли-продажи, готовить и предварительно рассматривать вопрос увольнения и назначения председателя Фонда государственного имущества, вызывать его в сессионный зал с отчетом.

Что этому предшествовало

Из-за пандемии коронавируса Украина приостановила процесс подготовки объектов большой приватизации к продаже.

11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о некорректности разговоров о продаже объектов большой приватизации в нынешних условиях, потому что государство не получит много средств от таких действий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лидия Селезнева