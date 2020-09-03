Большую часть полученной суммы обеспечила продажа столичного отеля «Днипро».

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в июне-августе провел 142 успешных аукциона по продаже объектов малой приватизации, которые принесли 1,3 миллиарда гривень.

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Об этом сказано в сообщении на странице ФГИУ в социальной сети Facebook.

"В среднем ежемесячно структурные подразделения Фонда госимущества организовывали 47 онлайн-торгов, а наиболее результативным с точки зрения дохода стал июль. Именно в середине лета мы успешно провели аукцион по продаже отеля "Днипро", за который в течение 5 часов соревновались 29 участников, а стартовая цена лота выросла в 13,7 раза – с 81 миллиона гривень до 1,1 миллиарда гривень. Сейчас это бесспорный лидер среди всех аукционов в системе "Прозорро.Продажи", - сказано в сообщении.

Сколько продано объектов малой приватизации

Кроме столичного отеля "Днипро", еще 141 объект получил новых владельцев, добавили в ФГИУ.

"Такие результаты только вдохновляют и придают уверенности, что приватизация – это действительно эффективное привлечение инвестиций, "оздоровление" экономики и создание новых рабочих мест", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

15 июля Фонд государственного имущества Украины на онлайн-аукционе продал отель "Днипро" в центре Киева за 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222,22 гривни, тогда как стартовая цена объекта составляла 81 миллион гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц