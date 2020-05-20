«ПриватБанк» перечислит в госбюджет почти 25 миллиардов гривень

Кабмин утвердил распределение чистой прибыли «ПриватБанка» за 2019 год. В частности, 75% чистой прибыли «ПриватБанка» будет направлено в госбюджет.

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет крупнейшего украинского банка «ПриватБанк» за 2019 год и порядок распределения чистой прибыли финучреждения.

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Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

В частности, 75% чистой прибыли «ПриватБанка» в размере 24,46 млрд грн будет направлено в госбюджет, 5%, или 1,63 млрд грн, – в резервный фонд, 20% прибыли в размере 6,52 млрд грн – на покрытие убытков, накопленных за прошлые годы.

Также Кабмин утвердил отчет о вознаграждении членов набсовета банка за прошлый год.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам работы за 2019 год «ПриватБанк» получил чистую прибыль в размере 32,6 млрд грн.