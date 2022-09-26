В "Приватбанке" сегодня подскочили цены на доллар и евро.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" к национальной валюте повысился на 20 копеек - до 41,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 30 копеек - до 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 грн за долл., евро - 39,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн, евро - 37,45 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом гривни

13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. "На следующий год официальный курс предусмотрен в среднем 42 грн / долл, а на конец года 50 грн/долл. Это один из возможных сценариев. Теоретически он возможен", - такое мнение высказал инвестиционный банкир, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

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