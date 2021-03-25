Чешская прокладка EPI Group, контролируемая Павлом Присяжнюком, в августе 2020 года получила 472,89 тысячи евро от немецкой ITS International Trade через чешский UniCredit Bank.

Об этом пишет «Минпром» со ссылкой на счет, выписанный компании Присяжнюка 6 августа 2020 года.

Отмечается, что договор о сотрудничестве трейдерские компании подписали ранее – 12 марта 2020 года. На его основании оплачивался счет. Предметом оплаты стали «агентские услуги», которые немецкая фирма оплачивала чешской.

В июле-августе 2020 года Объединенная горно-химическая компания по контракту с ITS International Trade начала отгружать ильменит производства Иршанского горно-обогатительного комбината в порт Одессы. Речь шла о 24 тыс. т ильменита содержанием TiO2 54% по цене 172 доллара за т при рыночной цене на этот продукт 260-280 долларов за т.

Издание отмечает, что таким образом ОГХК теряла на контракте с ITS $88-108 на тонне, так как иршанцы сами доставляли продукцию в порт. В итоге из компании было вымыто около 2,3 млн долларов.

«Ильменит вывозили нелегально. В порту Одессы его забирало судно VENTO и везло в турецкий порт Hopa, там его перегружали на сирийское судно SOURIA, которое пребывает с 2016 года под американскими санкциями как судно, которое не раз ходило в Крым. Маршрут ильменита был такой: Одесса-Хопу-Феодосия-Армянск. В ОГХК опровергали поставки своей продукции на Крым, прячась за посредника - немецкую ITS International», – говорится в публикации.

13 октября 2020 года врио главы правления ОГХК Артур Сомов, едва приступив к этой должности 5 октября, подписал контракт с чешской фирмой-прокладкой Belanto, заменив ITS на нее. В договоре Сомов обязался поставить 50 тыс. т иршанского ильменита на сумму EUR 6,453 млн до конца года тоже по заниженной от рынка цене – EUR 129 за т. В схему отгрузок снова включили судно SOURIA, но маршрут следования товара был изменен. На этот раз сирийцы «принимали» ильменит то в румынском порту Констанца, то в болгарском – Варна.

За контракт ОГХК с Belanto вступился замглавы Фонда госимущества Денис Кудин в декабре 2020 года. А в марте 2021 на потребителей ОГХК напрямую вышла с предложением еще одна фирма-прокладка из Чехии – EPI Group. В ней открыто значится одним из акционеров Павел Присяжнюк. В EPI Group он владеет 30%-ми фирмы, уставной капитал которой не превышает $700. Участники рынка называют Присяжнюка теневым руководителем бэк-офиса ОГХК.

Известно, что продукцию компании EPI Group выкупает у Belanto для последующей продажи покупателям.

«А значит, с ОГХК снова будут вымываться государственные средства через две посреднические фирмы», – резюмирует издание.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь