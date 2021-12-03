Сегодня курс гривни торгуется вблизи отметки 27,3 грн/долл.

Курс гривни в пятницу, 3 декабря, торгуется вблизи отметки 27,3 грн/долл., при этом доминирующей тенденцией остается рост до 27,5 грн/долл.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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По его словам, высокие темпы девальвации, которые продемонстрировала гривня, требуют передышки и накопления нацвалюты для покупок. Нерезиденты продолжают выходить из украинских ОВГЗ, хотя и существенно меньшими темпами. За первых три дня декабря их портфель сократился на 450 млн грн.

"Валютный рынок анализирует принятый парламентом Украины госбюджет, основные позиции которого были согласованы с МВФ. Макропоказатели остаются прежними, среди них заложены данные по среднему курсу 28,6 гривен за доллар. Также рынок продолжает оценивать последствия растущего противостояния антиолигархическому закону крупнейшего бизнеса", - сказал Шевчишин.

Эксперт отметил, что уже на следующей неделе НБУ примет решение по учетной ставке и, вероятно, до заседания регулятора рынок возьмёт паузу. Глобальные инфляционные риски возросли и, по его мнению, это может повлиять на решение Нацбанка. На повестке остается ситуация в энергетическом секторе, а также вывод нерезидентами своих капиталов.

"В ближайшее время ожидаем волатильность курса на диапазоне 27,3-27,4 грн/долл. На следующей неделе рынок может испытать на прочность уровень 27,5 грн/долл", - считает аналитик.

Курс на 3 декабря:

Национальный банк Украины на пятницу, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий