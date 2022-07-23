Существует несколько распространенных причин, почему конкретному человеку не видать богатства никогда. И главная из них - не отсутствие наследства, а привычки.

По данным ООН, в мире уже почти 700 млн человек находятся на грани бедности, а только за прошлый год число голодающих в мире выросло на 46 млн человек. А вот Всемирный банк прогнозирует, что в Украине количество бедных людей из-за войны увеличится почти в четыре раза.

Что значит быть бедным? Для кого-то это отсутствие денег и шикарных условий жизни, а для кого-то бедность измеряется в отношениях, ценностях и тп.

Но стоит обратить внимание, что бедность зависит не только от экономических факторов, но и от самого человека, от того, как он думает. В чем же причина нищеты? В частности, психологи часто любят говорить о различных установках, которые идут еще с детства.

По мнению специалистов, некоторым людям присущи такие черты характера и взгляды на жизнь, которые никогда не дадут им разбогатеть. Предлагаем подробнее разобраться, какие факторы могут привести человека к бедности.

Взгляды и убеждения

В современном мире можно зарабатывать деньги, не выходя из дома, ведь существует масса видов онлайн-занятий. И тот, кто считает, что заработать состояние можно только тяжёлым трудом в офисе или в другом месте, очень ошибается и не дает себе возможности развиваться и получать желаемое.

Самооценка

Некоторые люди жили и живут от крайностей в крайности: одних сильно хвалили, из-за чего воспиталась завышенная самооценка, а других наоборот — критиковали, что вырастило в них нездоровую неуверенность в себе, так называемый синдром бедности. Эксперты советуют таким людям разобраться, чего они действительно стоят, научиться видеть свои сильные и слабые стороны и работать над ними.

Чужое мнение

По мнению психологов, все больше людей не обращают внимание на мнение окружающих. Но все же встречаются люди, которые очень зависят от него, что нездорово сказывается на самом человеке. Поэтому эксперты советуют работать над этими сокрушительными чертами характера.

Боязнь перемен

Люди с психологией бедности никогда не откроют свой бизнес, не пойдут получать второе высшее образование и ни за что не переедут в другой город в поисках новой жизни. Богатство и хорошие перспективы раскрываются перед людьми деятельными, не боящимися рисковать и начинать все сначала.

Кроме того, специалисты часто говорят о так называемой психологии бедности - набор установок, которые двигают человеком в определенном направлении.

Как понять, что ты бедный или богатый человек? Предлагаем вам пройти тест на богатое и бедное мышление.

Избавившись от привычек бедности, вы необязательно станете миллионером, но иммунитет против нищеты выработаете точно.

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