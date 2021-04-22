По данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2021 года вырос на 7,5% в годовом выражении.

Причинами роста объемов розничной торговли в Украине с начала года являются восстановление экономической активности в большинстве сфер украинской экономики в условиях действия адаптивного карантина, а также стимулирование потребительского спроса с учетом увеличения социальных стандартов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Читайте такжеВ Украине растет промпроизводство - Госстат

Отмечается, что с 1 января текущего года в Украине выросла минимальная заработная плата (с 5 тыс. грн на конец 2020 года до 6 тыс. грн с января 2021 года).

Также с 1 марта были проведены перерасчет и индексация пенсий для почти 10 млн граждан (в частности, по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Кроме этого, по информации Минэкономики, положительное влияние на розничную торговлю оказала материальная поддержка бизнеса и населения со стороны государства. В частности, во время зимнего локдауна более 470 тыс. физлиц-предпринимателей и наемных работников получили финансовую помощь.

Что этому предшествовало

По данным Государственной службы статистики, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2021 года, по сравнению с январем-мартом 2020 года, вырос на 7,5%.

Оборот розничной торговли в марте 2021 года, по сравнению с мартом 2020 года, вырос на 13,1%, а по сравнению с февралем 2021 года – на 11,8%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец