Намерения депутатов запретить рекламу алкоголя и табачных изделий в СМИ приведет к закрытию независимых медиа и уменьшит количество источников проверенной информации.

Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса, объединяющая 56 издательских компаний со всей Украины, которые выдают более 250 печатных и свыше 350 цифровых медиа, обратилась в открытом письме к главе комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву с просьбой о поддержке и учета предложений и замечаний украинских издателей к Проекту Закона № 4212 о внесении изменений в статьи 22 Закона «О рекламе» относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Напомним, к законопроекту подано большое количество правок, которые предусматривают запрет на рекламу и коммуникацию табака и алкоголя во всех видах медиа.

"Уважаемый Никита Русланович! Издательское сообщество Украины очень обеспокоено содержанием представленных поправок к этому законопроекту и оценивает потенциальный вред для издателей печатных и цифровых газет и журналов как 10% от сегодняшних общих объемов рекламы. Наша оценка совпадает с негативными ожиданиями экспертов Всеукраинской Рекламной Коалиции, которые оценивают, что после введения запретов общий объем рекламного рынка Украины сократится на 10-15%", - говорится в письме президента Общественного Союза "Украинская ассоциация медиа бизнеса" Алексея Погорелова.

Он обратил внимание на несвоевременность таких запретов – с особым акцентом на несопоставимые вред, который они нанесут одновременно некоторым отраслям в сравнении с возможной, но не доказанной выгодой для общества.

Читайте такжеСоюз журналистов раскритиковал запрещающие рекламу сигарет и алкоголя поправки"Мы настаиваем, что в непростые времена, когда экономика Украины страдает от одновременного действия кризисов, вызванных войной с Россией и аннексией территорий, экономическими последствиями борьбы с пандемией COVID-19, а печатные медиа дополнительно результатам реформирования «Укрпочты» в виде удорожания доставки прессы и ухудшение качества этой услуги почтового монополиста, потеря каждой гривны дохода означает закрытие определенных медиа. Негативные ожидания усиливаются грядущим переходом издания прессы на украинский язык, что ожидаемо приведет к уменьшению продаж прессы", - отмечает автор.

Погорелов от имени представителей бизнеса также попросил Потураева принять во внимание, что в условиях одновременного действия нескольких экономических кризисов, очень многие медиа, особенно в регионах, оказались на грани выживания:

"По оценкам Национального Союза Журналистов Украины, 86% редакций украинских медиа за последний год существенно потеряли свои рекламные доходы. Поэтому каждое закрытие независимого медиа, а особенно местного – это уменьшение количества источников проверенной информации для жителей, а, следовательно, ослабление позиций Украины в защите своего информационного пространства во времена активной информационной войны"

Президент "Украинской ассоциации медиа бизнеса" особо подчеркивает, что во многих развитых странах, где, как и в Украине, существуют ограничения на рекламу табака, не был введен полный запрет на все виды общения и рекламы этих продуктов.

в США табачные изделия разрешается демонстрировать в местах продаж, а рекламировать - в местах продаж, в печатных медиа, в Интернете и в прямой коммуникации с потребителем (например, в письмах по электронной или традиционной почте, в разговорах с глазу на глаз), хотя и с определенными ограничениями;

в Швейцарии, одной из самых развитых стран мира, табачные изделия разрешается демонстрировать в местах продажи, рекламировать в местах продаж, коммуницировать в печатном виде, распространять информацию о них в Интернете (с определенными ограничениями) и даже на билбордах (в 10 кантонах страны);

в Японии, другой ведущей экономике мира, табачные изделия разрешается демонстрировать в торговых точках, реклама на билбордах (с ограничениями) и в непосредственном общении с потребителями;

в Германии табачные изделия можно представлять и рекламировать на торговых точках, и распространять о них информацию во время прямого общения с потребителями;

в Чешской Республике табачные изделия разрешается выставлять в местах продажи, и также разрешается прямое общение с потребителями.

"Именно поэтому, уважаемый Никита Руслановичу, этим письмом мы обращаем Ваше внимание и просим принять меры для минимизации рисков, которые возникают после принятия правок к законопроекту №4212. Предложение издателей, объединенных в Украинской Ассоциации Медиа Бизнеса (УАМБ) – установить мораторий на изменения законодательства о рекламе и о сми на период карантинных ограничений, вызванных борьбой с пандемией COVID-19.

Читайте такжеИнициатива "слуг народа" лишит украинские СМИ одного из последних прозрачных источников доходов - экспертУкраинская Ассоциация Медиа Бизнеса поддерживает усилия, направленные на сохранение здоровья нации и повышение качества профессиональных украинских медиа, и просит Комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики не одобрять предложенные поправки к законопроекту №4212 и привлекать представителей УАМБ к обсуждению решений, которые существенно влияют на деятельность издательских компаний в Украине.

Надеемся на Ваше понимание и поддержку", - резюмирует глава "Украинской ассоциация медиа бизнеса".

Что предусматривают правки в законопроект о рекламе:

Запрет на любое упоминание об алкоголе и любой табачной продукции в сети;

Запрет для производителей на почтовую и sms-рассылку о своей продукции;

Табачным компаниям запретят сотрудничать с общественными организациями и становиться спонсорами любых мероприятий;

Также табачные компании не смогут проводить благотворительные акции;

Запрет на контракты с ресторанами, барами, торговыми сетями, СМИ;

Спонсирование теле- и радио-передач;

Запрет видимого размещения табачных изделий в местах розничной торговли.

Всего таких правок предлагается около трехсот.

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Перевод: Иван Бойко