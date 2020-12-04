В Киеве продолжаются протесты против кассовых аппаратов / фото УНИАН
Предприниматели вернулись митинговать под Верховную Раду Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели продолжают митинговать против фискализации под парламентом, а также со сцены начали звучать лозунги против внешнего управления.
Предприниматели против кассовых аппаратов
- 4 декабря предприниматели снова собрались под Верховной Радой Украины с протестом против фискализации и требуют принять законопроекты о ее отмене.
- 1 грудня Верховна Рада в ході засідання прийняла закон, що передбачає відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися в три етапи. Перший етап стартував 1 серпня і він передбачав добровільне встановлення додатка РРО бізнесом у 2020 році.
- Другий етап мав розпочатися 1 січня 2021 року, коли сферу використання PPO буде розширено на критичні, так звані ризиковані, сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, що були у вжитку, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.
- Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачав впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої і третьої групи.
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