Предлагаемый вариант накопительной пенсионной системы не сможет работать в Украине – экономист

По мнению эксперта, в Украине отсутствуют финансовые инструменты для инвестирования накапливаемых средств.

Предлагаемый депутатами вариант накопительной пенсионной системы не сможет работать в Украине.

Такое мнение высказала замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас накопительная система второго уровня — это абсолютное зло. Нельзя, чтобы правительство это приняло, депутаты это приняли. Это работает в странах, где есть верховенство права», - сказала она.

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Эксперт считает, что средства, которые предлагается накапливать в негосударственных пенсионных фондах, некуда вкладывать, так как в Украине нет финансовых инструментов, куда можно было бы инвестировать. По ее мнению, деньги людей при этой системе не будут защищены должным образом.

«То, что солидарная система не работает, – это неверное мнение, поддерживаемое людьми, которые считают, что как только в Украине появятся длинные деньги, то сразу же появится фондовый рынок. Это не так, он появится, когда будет верховенство права и права инвесторов будут защищены. Пока мы и наши средства не защищены», — сказала Репко.

Как сообщал УНИАН, ранее Федерация работодателей Украины выступила с открытым обращением относительно рисков внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы).

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