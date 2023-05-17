Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу после его провозглашения и не подлежит обжалованию.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда конфисковала все активы бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

Свое решение суд огласил в среду, 17 мая. Апелляционная палата также согласилась с конфискацией имущества, записанного на дочь Сальдо, несмотря на то, что суд первой инстанции 9 мая отклонил иск Минюста в этой части.

В список конфискованного имущества Сальдо попали:

Видео дня

три земельных участка в Херсоне;

отель на 3272,9 кв. м в Херсоне;

апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;

два паркоместа в Ореанде (Ялта);

трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;

дом на 226,7 кв. м в Херсоне;

три квартиры в Ореанде, Одессе и Херсоне;

автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска.

Имущество, конфискованное у семьи предателя:

99,86% ЧАО "Каштан" (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) – оформлено на бывшую жену Сальдо;

30% ЧАО "Дельта Сервис" (транспортная компания) - оформлено на бывшую жену Сальдо;

55% ООО "Бебко-Авто" (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) – записано н дочь Сальдо;

40% ООО "Конко" (херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) – записано на дочь Сальдо.

"Доход, полученный ею [дочерью Сальдо] за период с 2001 по 2013 годы, был недостаточным для их приобретения. Поэтому есть основания полагать, что указанные части были приобретены за средства ее отца, Сальдо В.В., и находятся в его опосредованном владении", – пояснил суд свое решение.

Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу после его провозглашения и не подлежит обжалованию.

Дело предателя Сальдо

Сальдо обвиняется в государственной измене. Причастен к организации в Херсонской области российского псевдореферендума. После заахвата оккупантами Херсонской области был "исполняющим обязанности губернатора".

СБУ сообщила о подозрении предателю в сентябре 2022 года.

13 апреля 2023 года Минюст подал в суд заявление о применении санкций к коллаборанту Сальдо.

9 мая 2023 года суд конфисковал активы гауляйтера Сальдо, но не тронул компании дочери предателя.

В тот же день, 9 мая 2023 года, Минюст заявил о том, что готовит апелляцию на решение суда, согласно которому не был наложен арест на активы дочери Сальдо.

Вас также могут заинтересовать новости: