Минюст готовит апелляцию на решение суда, согласно которому не был наложен арест на активы дочери Сальдо.

Министерство юстиции Украины готовит апелляцию на решение ВАКС об отказе в конфискации имущества коллаборанта Владимира Сальдо, которым он владеет опосредованно через дочь Ирину.

Как сообщает пресс-служба Минюста, ведомство готовит апелляцию на решение суда, которым было отказано во взыскании имущества, которым - по мнению Минюста - Сальдо владеет через свою дочь Ирину.

"Судом отказано во взыскании имущества, которым - по мнению Минюста - Владимир Сальдо владеет опосредованно, через дочь Сальдо Ирину Владимировну, а именно 55,56% доли уставного капитала ООО "Бебко" и 40% доли уставного капитала ООО "Конка". Минюст готовит апелляцию на решение", - говорится в позиции министерства.

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Гауляйтер Сальдо

Сальдо причастен к организации в Херсонской области российского псевдореферендума. После заахвата оккупантами Херсонской области был так называемым "главой" оккупационной "военно-гражданской администрации", а позже - "исполняющим обязанности губернатора".

Он обвиняется в государственной измене, коллаборационной деятельности, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 Уголовного кодекса).

13 апреля 2023 года Министерство юстиции подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применении санкций против Сальдо.

27 апреля 2023 года у коллаборанта Сальдо нашли в Лондоне аграрную фирму.

9 мая 2023 года сообщалось о том, что суд конфисковал активы гауляйтера Сальдо, однако не тронул компании дочери предателя.

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