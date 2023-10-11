Курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 38,64 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 12 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 38,64 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,43/36,45 грн/долл., евро - 38,64/38,65 грн/евро.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 11 октября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар. Евро начал слабеть, поскольку относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

В "ПриватБанке" подешевел доллар, поскольку курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 11 октября, подешевел на 5 копеек – до 37,75 грн за доллар. Курс наличного евро в банке сегодня не менялся и составил 40,70 грн за евро.

Специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман прогнозировал, что после отмены фиксированного курса доллар не "взлетит" и бешеного роста стоимости валюты опасаться не стоит, не будет и резкой девальвации, ведь все контролируемо Нацбанком.

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