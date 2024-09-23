Повышение ставок по депозитам для физлиц в ближайшей перспективе представляется маловероятным.

Верховная Рада поддержала в первом чтении доработанную версию законопроекта № 11416-д, в котором, среди прочего, предусмотрено увеличение ставки военного сбора для доходов физических лиц с 1,5% до 5%. Повышенная ставка военного сбора будет действовать с 1 октября 2024 года до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

Как рассказал в комментарии УНИАН советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Руденко, фактически, это означает уменьшение чистого дохода, который лицо получает после налогообложения, на 3,5% от общей суммы уже с 1 октября 2024 года - это касается как заработной платы, так и других доходов, в частности начисленных процентов по депозитным вкладам в банках.

"По общему правилу банки действуют как налоговые агенты вкладчиков и платят суммы налога на доходы физических лиц и военного сбора с сумм начисленных процентов в момент выплаты соответствующих доходов. Это означает, что как по новым депозитным вкладам, так и по историческим депозитным вкладам, срок выплаты по которым наступит после 1 октября 2024 года, фактическая сумма процентов к выплате вкладчикам уменьшится на 3,5%", - объясняет юрист.

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Поэтому после принятия законопроекта 11416-д банки смогут или предложить в собственных депозитных продуктах повышенные ставки с целью сохранения привлекательности для вкладчиков, или же сохранить существующие ставки, оставляя на вкладчиках риск снижения их личного дохода в связи с увеличением налоговой нагрузки, считает Руденко.

При этом с 20 сентября 2024 года Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13%, одновременно снизил ставки по депсертификатам и кредитам рефинансирования.

По словам Руденко, при таких условиях и учитывая то, что законопроектом 11416-д для банков увеличивается ставка налога на прибыль за 2024 год с 25% до 50%, представляется маловероятным повышение ставок по депозитным вкладам для физических лиц в ближайшей перспективе.

"Это может негативно повлиять на популярность среди физических лиц как гривневых депозитов, так и депозитных вкладов в иностранной валюте (несмотря на валютные колебания обменного курса последних месяцев)", - резюмировал эксперт.

Повышение налогов в Украине - главные новости

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о повышении налогов (№ 11416-д) после того, как провалила его принятие накануне.

Законопроект, в частности, предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП и 1% на ФЛП 3-й группы, а также 50% налог на прибыль банков в 2024 году.

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