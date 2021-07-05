По словам эксперта, Украине важно побороть серую теневую зону экономики, которая составляет от 25 до 60 процентов от ВВП.

Повышение налогов для бизнеса приведет к увеличению теневого сектора украинской экономики, который и так находится на достаточно высоком уровне, сообщил политический эксперт Николай Давидюк, комментируя принятый в первом чтении правительственный законопроект о повышении налогов для бизнеса (№5600).

Об этом говорится в статье «Повышение налогов для бизнеса. Почему не стоит ждать наполнения бюджета».

«Украине важно побороть серую теневую зону экономики, которая составляет около 30 процентов. Другой важный вопрос - это контрабанда. Именно повышение налогов приводит к краткосрочному наполнению бюджета, но в долгосрочной перспективе приведет к краху экономики», – подчеркнул эксперт.

Отмечается, что украинский бюджет в прошлом году недополучил 19 миллиардов гривень только за нелегальное производство нефтепродуктов; до 10 миллиардов гривень - из-за "серых" схем экспорта сельхозпродукции; более 8 миллиардов - из-за теневого оборота алкоголя.

Ярким примером негативных последствий от фискальных методов наполнения бюджета называется повышение акциза на табак в Польше, в результате которого, по данным исследовательского центра «Альмарес», в течение последних нескольких лет доля теневого сегмента на польском рынке сигарет значительно возросла. В частности, расширилась зона серой торговли.

Всемирный банк оценивал стоимость теневой экономики Польши в 107 миллиардов долларов. Это, согласно автору статьи, демонстрирует объем недополученных средств бюджетом страны, что вызвано неэффективной налоговой политикой.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

Верховная Рада одобрила данный законопроект в первом чтении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко