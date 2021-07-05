Повышение налогов для бизнеса. Почему не стоит ждать наполнения бюджета

Парламент принял в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение налогов преимущественно для крупных промышленных предприятий. Однако такое решение вместо ожидаемого наполнения бюджета может привести к росту безработицы и еще большему уходу экономики в тень.

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный налоговый законопроект №5600, который уже успел стать скандальным. Против его принятия практически единогласно выступали представители бизнеса и ряд депутатов, предлагавших коллегам рассмотреть альтернативные законопроекты. Однако несмотря на большое сопротивление, Рада пошла навстречу правительству, намеренному увеличить поступления в казну любой ценой.

Планы Кабмина на первый взгляд кажутся вполне благими: по словам министра финансов Сергея Марченко, принятие закона позволит привлечь в бюджет дополнительные 60 миллиардов гривень, что кажется актуальным в контексте восстановления пострадавшей от коронакризиса экономики. В Минфине уверяли, что повышение налогов не коснется малого и среднего бизнеса, что может показаться справедливым для населения, уставшего от того, что исторически повышение налогового бремени, как правило, касалось только самых незащищенных слоев.

«Предлагаемые изменения коснутся лишь представителей бизнеса, которые в течение долгих лет привыкли руководствоваться нормами, которые были выписаны специально под них для их обогащения… Законопроект не повлияет на рядовых граждан, малый бизнес, которые работают открыто. Зато некоторым группам придется пересмотреть свои правила игры и начать платить справедливые налоги», - сказал Марченко.

Однако многие эксперты считают, что на самом деле правительство усиливает налоговое давление на легальный бизнес, который и так платит налоги "по-белому".

К тому же на практике законопроект содержит массу норм, которые касаются не только владельцев крупных предприятий, но и обычных граждан. Помимо массового повышения налоговых ставок и рентных платежей, документ предлагает значительно расширить полномочия контролирующих органов. Кроме того, неприятные сюрпризы ждут граждан при продаже квартир и имеющих земельные участки фермеров.

Печальный мировой опыт

Экономические эксперты в один голос твердят о том, что попытки наполнить бюджет с помощью повышения налогов никогда не приводят к желаемому результату, а только, наоборот, загоняют бизнес в угол и способствуют росту теневой экономики, которая и так имеет в Украине угрожающие масштабы. Однако наши власти с упорством наступают на одни и те же грабли. При том, что есть немало примеров других стран, которые в свое время пошли по скользкому пути фискальных методов наполнения бюджета и впоследствии осознали свою ошибку.

Так, например, в 2012 году в Сербии правительство приняло решение об увеличении ряда налогов. По их расчетам, это должно было обеспечить экономию около 1,5 миллиардов долларов и сокращение бюджетного дефицита в 2013 году на 3,5 процента от ВВП.

В частности, правительство Сербии увеличило подоходный налог с 10 до 15 процентов, ставку налога на добавленную стоимость (НДС) - с 18 до 20 процентов, а также акцизы на дизельное топливо, сигареты и сжиженный газ.

Данные реформы не увенчались успехом: по итогам 2012 года инфляция выросла с 11,1 процента до 13 процентов. Рост инфляции в большей степени стал следствием повышения цен на товары, которые находились под прямым административным контролем правительства (нефти и продуктов ее переработки, алкоголя, табачных изделий и других подакцизных товаров). В результате, совокупный государственный долг Сербии на конец 2012 года составил 23 миллиарда долларов или 62,7 процента от ВВП.

Экономика уходит в тень

Ярким примером негативных последствий от фискальных методов наполнения бюджета можно назвать повышение акциза на табак в Польше, в результате которого, по данным исследовательского центра «Альмарес», в течение последних нескольких лет доля теневого сегмента на польском рынке сигарет значительно возросла. В частности, расширилась зона серой торговли.

Отмечается, что Всемирный банк оценивал стоимость теневой экономики Польши в 107 миллиардов долларов. Это демонстрирует объем недополученных средств бюджетом страны, что вызвано неэффективной налоговой политикой.

В нашей стране ситуация с теневым бизнесом плачевная и без повышения существующих налогов. Уровень теневой экономики в Украине составляет, по разным данным, от 25 до 60 процентов от ВВП, а грядущее повышение налогового давления лишь будет способствовать его росту.

Так, бюджет в прошлом году недополучил 19 милиардов гривень только за нелегальное производство нефтепродуктов; до 10 милиардов гривень - из-за "серых" схем экспорта сельхозпродукции; более 8 милиардов - из-за теневого оборота алкоголя.

Как отметил политический эксперт Николай Давидюк, в Украине решили повысить налоги в то время, когда весь мир их снижает.

«Украине важно побороть серую теневую зону экономики, которая составляет около 30 процентов. Другой важный вопрос - это контрабанда. Именно поднятие налогов приводит к краткосрочному наполнению бюджета, но в долгосрочной перспективе приводит к краху экономики», – пояснил он.

По словам Давыдюка, именно крупные компании создают наибольшее количество рабочих мест в Украине, несут социальную ответственность и платят больше всего налогов в бюджет. Усиление же налоговой нагрузки, по мнению политолога, приведет не к увеличению налоговых поступлений в бюджет, а наоборот, поскольку налоговое бремя станет слишком большим.

Удар коронакризиса

Еще одно «отягчающее обстоятельство» - это последствия коронакризиса. Повышение налогов в период только начавшегося восстановления экономики после серьезного удара, нанесенного пандемией коронавируса, выглядит стяжательством со стороны властей, решивших наполнить казну любыми способами.

В 2020 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 4 процента, а промышленное производство – на 5,2 процента. На текущий год прогнозировался рост ВВП примерно на 4 процента, по разным оценкам. Однако Национальный банк уже сейчас ухудшил свой прогноз роста экономики.

«Экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности, из-за усиления карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2 до 3,8 процента», - сообщили в НБУ.

В таких условиях инициативы властей по увеличению налоговой нагрузки противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что, если страна нуждается в ускорении экономического роста, то налоги нужно не повышать, а наоборот снижать.

«Искусство государственной политики лежит в балансе интересов. Необходимо искать такой баланс интересов, который был бы оптимальным, чтобы экономика нормально развивалась, чтобы было больше денег именно благодаря развитию, а не просто из-за резкого увеличения налогов», - сказал Фесенко.

По его словам, желание власти сегодня пополнить госбюджет благодаря увеличению налогов в будущем может негативно сказаться на всей экономике страны.

«Почему возникла такая инициатива? Это вызвано банальной необходимостью пополнить бюджет после длительного экономического кризиса. Бюджет нужно наполнять, есть необходимость найти деньги. Искать сродства за счет увеличения налогов – наиболее легкий путь, но он, как правило, связан с рисками, так как, чем больше налоги, тем тяжелее бизнесу. В конечном итоге экономика страны получает негативный эффект», - отметил эксперт.

Позиция бизнеса

Представители бизнеса, которых наибольшим образом касаются грядущие изменения, единогласно выступили против инициативы властей. Они неоднократно обращались к чиновникам с просьбой сесть за стол переговоров и учесть их предложения, однако, этого так и не произошло.

В заявлениях Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Союза украинских предпринимателей говорится о том, что предложенные правительством меры в период экономического кризиса способны только углубить кризисные явления в экономике Украины и, в итоге, уменьшить налоговые поступления в бюджет.

«По предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30 процентов от объема официального ВВП, что на 3 процентных пункта больше показателя 2019 года. Если правительство и Верховная Рада продолжат использовать только методы усиления налогового давления на бизнес, расширяя и без того немалые полномочия различных контроллеров, то, к сожалению, теневой сектор будет только расти», – сказано в заявлении бизнеса.

Кроме того, повышенное налоговое давление и сокращение выручки вследствие роста налоговых ставок может вынудить владельцев предприятий снижать зарплату сотрудникам либо вообще сокращать штат. Это приведет к росту безработицы и особенно критичным окажется для небольших городов, где большинство людей работают на расположенных там градообразующих предприятиях, являющихся основой экономики региона.

Руководитель компании Performance Management Сергей Сароян считает, что изменения довольно негативно отразятся на жизненно важных отраслях украинской экономики. По его словам, особенно пострадают металлурги, которые и так за последние десятилетия стали менее эффективными.

«Существенный рост цен на сырье должен был помочь производителям обновить свои мощности, в том числе, чтобы соответствовать новым “зеленым” правилам ЕС, но по факту, они будут платить по прогрессивной шкале, столкнутся с существенным ростом налоговой нагрузки и окончательно станут неконкурентоспособными», - сказал эксперт.

Сароян добавил, что, таким образом, ради повышения налоговых сборов правительство больно ударит по, пожалуй, единственным все еще эффективным сферам экономики. Тем временем, теневые индустрии продолжат чувствовать себя превосходно, избегая излишнего внимания регуляторов.

Альтернативный путь

Эксперты отмечают, что увеличить налоговые поступления в бюджет можно в другой эффективный способ – ликвидировав коррупционные схемы на рынке нефтепродуктов и табака, во время импорта электроники и экспорта агропродукции. Экономисты подсчитали, что только из-за нелегального производства нефтепродуктов бюджет в прошлом году недополучил 19 миллиардов гривень в виде акцизов и НДС, а уже в этом году эта сумма может вырасти до 22 миллиардов.

Глобально, для увеличения доходов бюджета необходимо, прежде всего, добиться устойчивого роста экономики, привлекать инвестиции, а также возобновить сотрудничество с международными финансовыми партнерами.

Однако это требует долгой, кропотливой работы и эффективных действий от власти, которая, похоже, решила пойти простым путем и перенести ответственность на предприятия, выживающие в условиях затянувшегося коронакризиса.

Татьяна Стежар

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