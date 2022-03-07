Таким образом, компания Deloitte присоединилась к PwC, EY и KPMG, которые ранее приняли соответствующее решение.

Международная консалтинговая группа компаний Deloitte объявила, что отказывается от компаний-членов из России и Беларуси.

Таким образом, Deloitte стала последней из аудиторских компаний "большой четверки", которая объявила о выходе из России после вторжения Владимира Путина в Украину, сообщает Financial News.

"Мы отделим нашу практику в России и Беларуси от глобальной сети фирм-членов. Deloitte больше не будет работать в России и Беларуси", – заявил глобальный генеральный директор Deloitte Пунит Ренджен в заявлении от 7 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее о выходе из российского и белорусского рынка объявили аудиторские компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) и KPMG, также входящих в "большой читвірки".

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