Курс гривни к евро составил 31,38 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 18 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,68 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,38 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,64/26,66 грн/долл., к евро - на уровне 31,33/31,36 грн/евро.

Курс на 17 августа:

Национальный банк Украины на вторник, 17 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий