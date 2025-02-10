С начала полномасштабной войны Европейский инвестиционный банк мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро, отметил глава правительства.

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили соглашения, предусматривающие финансирование восстановления критической инфраструктуры и энергетики. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино. Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале.

"В частности, 16,5 млн евро ЕИБ выделяет на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

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По словам премьер-министра, портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.

"С начала полномасштабной войны ЕИБ мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро", - добавил Шмыгаль.

Сотрудничество Украины с ЕИБ: что известно

В сентябре 2023 года тогдашний президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что Украина не может ждать окончания войны, чтобы начать восстановление. По его словам, восстановление Украины должно начаться сейчас, и не стоит ждать, пока закончится война в стране.

Сообщалось, что в 2024 году Украина получила 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат экономическое восстановление и украинский бизнес.

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