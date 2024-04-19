Меморандум предусматривает подготовку новых инвестиций ЕИБ в критические государственные и частные инициативы.

В этом году Украина получит 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат наше экономическое восстановление и украинский бизнес. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующий меморандум был подписан с председателем Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино.

"Планируем ускорить работу над текущими проектами и сфокусироваться на подготовке новых инвестиций ЕИБ в критические государственные и частные инициативы. Меморандум будет способствовать быстрому восстановлению Украины и приблизит нас к Европейскому Союзу", - отметил Шмыгаль.

В Министерстве финансов уточнили, что портфель новых национальных инфраструктурных проектов может, среди прочего, включать инвестиции в дорожный сектор, модернизацию железнодорожных линий и железнодорожных узлов, энергетический сектор, повышение уровня гражданской защиты, а также защиты стратегической национальной инфраструктуры и цифровой устойчивости Украины, инфраструктуру здравоохранения.

Видео дня

Также ожидается, что стороны разработают совместные проекты в следующих сферах:

обеспечение потребностей в коммунальных услугах, включая водоснабжение и водоотвод, централизованное теплоснабжение;

энергоэффективный ремонт поврежденных войной общественных зданий и частных домов;

восстановление, направленное на удовлетворение потребностей в местной социальной инфраструктуре, включая образовательные учреждения и инвестиции в инфраструктуру здравоохранения.

Сотрудничество Украины с ЕИБ

В сентябре 2023 года президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что Украина не может ждать окончания войны, чтобы начать восстановление.

По его словам, восстановление Украины должно начаться сейчас, и не стоит ждать, пока закончится война в стране.

В марте этого года стало известно, что лидеры ЕС сказали свое слово по изменению кредитной политики Европейского инвестиционного банка относительно возможности европейского кредитора финансировать оборонные проекты для Украины.

При этом некоторые правительства стран ЕС обеспокоены тем, что финансирование обороны может повредить кредитному рейтингу ЕИБ и не решит проблему, которая заключается "не в отсутствии финансирования, а в долгосрочных контрактах".

Вас также могут заинтересовать новости: