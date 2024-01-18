Выделение помощи Украине Штаты рассмотрят только после решения вопроса безопасности границы с Мексикой.

Республиканцы хотят получить ответы на вопрос, в чем заключается конечная цель и стратегия США по Украине и как обеспечивается отчетность по помощи.

"Мы должны быть уверены, что Украина не станет очередным Афганистаном. Вы видите, как многие американцы чешут затылок и задают реальные вопросы о том, почему это должно продолжаться без надлежащих ответов. Так что я буду требовать их", — заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон на брифинге.

Кроме того, США одобрят дальнейшую помощь Украине только после решения вопроса безопасности границы с Мексикой. Речь идет об урегулировании кризиса с мигрантами на южной границе.

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"Граница, граница, граница. Мы должны позаботиться о нашем доме, должны обезопасить нашу границу перед тем, как говорить о чем-то другом. Я говорил об этом с первого дня и буду говорить об этом в дальнейшем", — подчеркнул Джонсон.

Помощь США Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Белый дом запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине, но запрос не был одобрен. Главным проблемным вопросом стала безопасность границы штатов.

Президент США Джо Байден в среду, 17 января, встретился с руководством Конгресса, в том числе с руководителями и ведущими членами комитетов по вопросам разведки, Вооруженных сил и ассигнований Палаты представителей и Сената и обсудил с ними стратегические последствия бездействия в отношении Украины американского государства и мира в целом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что крайний срок одобрения помощи от Штатов, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на фронте, - конец января.

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