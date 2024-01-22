Польский лидер подчеркнул, что только "США могут помочь избежать вспышки большой войны в Европе", оказывая поддержку Украине.

Помощь США - "единственная надежда на победу Украины в войне с РФ и способ избежать большей войны и необходимости участия в ней американских военных".

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о важности поддержки США в то время, когда Конгресс обсуждает пакет мер, необходимых для продолжения помощи Украине.

"Теперь, если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", - сказал Дуда.

Помощь США Украине - последние новости

Белый дом не выполняет обязательств по оказанию помощи Украине. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Он отметил, что республиканцы ежедневно оказывают давление на Белый дом, "чтобы получить ответы на критические вопросы, которые есть у американского народа, и мы должны это знать".

До этого президент США Джо Байден выступил с жестким заявлением в Конгресс из-за бездействия в отношении Украины.

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