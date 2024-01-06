Начато досудебное расследование по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Главное управление Национальной полиции в Полтавской области начало досудебное расследование по делу о закупке Полтавским городским советом квадрокоптеров для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Об этом информирует "Полтавщина".

По информации издания, речь идет о 170 квадрокоптерах на сумму 38,8 млн грн. Дроны приобрели у ООО "ВЭД-Мобайл", которое, в свою очередь, купила их у киевского ООО "Комел". Как сообщила руководитель налоговой службы Полтавской области Алла Рябкова, наценка на некоторые модели достигала 100 тыс. грн.

"Объявлена цена на Mavic 3T-304 тыс. грн. Цена, за которую приобрел коптер "ВЭД-Мобайл" у ООО "Комел" — 181-229 тыс. грн. Цена квадрокоптера Autel-361 тыс. грн. Цена, за которую приобрел "ВЭД-Мобайл" - 300 тыс. грн за единицу", - отметила Рябкова.

В свою очередь ответственный за проведение тендеров в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Полтавского горсовета Максим Панасенко утверждает, что расчет ожидаемой стоимости предмета закупок состоялся на основе скриншотов, сделанных 7 декабря 2023 года.

"То есть, на тот период цены, которые были указаны в ожидаемой стоимости, были именно такими. Также хочу проинформировать, что делать анализ прошлогоднего рынка по сравнению с нынешним, это не достаточно правильно. Поскольку нет государственного регулирования цен, то цены меняются каждый день", - сказал чиновник.

Хищения в ВСУ - последние новости

В конце декабря Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения руководителю одного из главных управлений Минобороны в виде содержания под стражей без права внесения залога до 19 февраля 2024 года. Чиновника подозревают в хищении 1,5 млрд грн на закупках артснарядов.

До этого стало известно, что руководитель государственного завода разворовывал деньги на закупки деталей для СУ-27. Вместе с тремя сообщниками он совершил сделку с закупкой неисправных модулей усиления мощности бортовых радиолокационных систем.

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