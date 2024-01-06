По словам Валерия Залужного, расчет этого артиллерийского оружия "уничтожает врага в любых условиях".

Неблагоприятная погода не мешает боевой работе военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага при любых условиях. Об этом в своем Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал соответствующее видео.

По его словам, украинские воины "готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем краю".

"Интенсивность нашей работы зависит от количества полученных целей. Сегодня, например, мы успешно поразили скопление личного состава противника. Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша Победа", - отметили артиллеристы.

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Россияне активизировались под Марьинкой, за сутки ВСУ отбили там 15 атак. Как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, противник не оставляет попыток окружить Авдеевку и, несмотря на значительные потери, пытается продвигаться вперед. При этом на тактическом уровне оккупанты постоянно меняют направления концентрации усилий.

Также УНИАН сообщал, что накануне враг снова бил ракетами и применял "шахеды". Так, в течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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