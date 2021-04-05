За январь - март 2021 года в налоговую города Киева было подано почти 8000 деклараций. Из общего количества налоговых деклараций 2487 было подано в электронном виде, что составляет 31%.

Об этом сообщила начальник Главного управления ГНС в г. Киеве Злата Лагутина в интервью интернет-изданию «КиевВласть», передает пресс-служба ГНС.

«В прошлом году за I квартал было подано 7184 деклараций, из которых лишь 19% в электронном виде», - подчеркнула она.

Чиновница напомнила, что есть несколько способов отчитаться. В частности, оффлайн и онлайн. Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается гражданами лично или уполномоченным на это лицом в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации. Декларацию можно отправить по почте (с уведомлением о вручении и с описью вложения), или же воспользоваться сервисом Электронный кабинет.

«В случае отправки декларации по почте, это необходимо сделать не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока представления, а при подаче декларации в электронной форме - не позднее окончания последнего часа дня, в котором истекает такой предельный срок», - подчеркнула Злата Лагутина.

В этом году последний день подачи декларации наступает 30 апреля, а срок уплаты задекларированной суммы налога на доходы физических лиц и военного сбора - до 1 августа.

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Автор: Иван Бойко