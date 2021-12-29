Государственный и гарантированный государством долг Украины за ноябрь этого года увеличился в национальной валюте на 119,9 млрд грн - до 2,56 трлн грн, а в долларовом эквиваленте на 1,52 млрд долл. - до 94,15 млрд долл.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.
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"В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,52 млрд долл.",- сказано в сообщении.
По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1,496 трлн грн (58,5% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 55,06 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,062 трлн грн (41,52%), или 39,09 млрд долл.
Госдолг:
- По данным Министерства финансов, Украина в 2021 году должна выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.
- Государственный и гарантированный государством долг Украины за май этого года уменьшился в национальной валюте на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в долларовом эквиваленте увеличился на 0,19 млрд долл, до 91,52 млрд долл.
- По состоянию на июнь 2021 года Украине в течение 12 месяцев нужно было выплатить по валютному госдолгу более 10 млрд долл.
- Государственный и гарантированный государством долг Украины за август этого года уменьшился в национальной валюте на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 0,44 млрд долл. - до 92,96 млрд долл.
- Также, по данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь этого года уменьшился в национальной валюте на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 0,61 млрд долл. - до 92,63 млрд долл.
- Минфин повысил прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году по сравнению с октябрьским прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.
- 1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зленский заявил о том, что Украина по итогам 2021 года впервые с 2013-го снизит уровень прямого государственного долга ниже 50% валового внутреннего продукта (ВВП).