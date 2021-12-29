В долларовом эквиваленте госдолг увеличился на 1,52 млрд долл. - до 94,15 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за ноябрь этого года увеличился в национальной валюте на 119,9 млрд грн - до 2,56 трлн грн, а в долларовом эквиваленте на 1,52 млрд долл. - до 94,15 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

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"В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,52 млрд долл.",- сказано в сообщении.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1,496 трлн грн (58,5% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 55,06 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,062 трлн грн (41,52%), или 39,09 млрд долл.

Госдолг: