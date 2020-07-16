Переводы с карт иностранных банков на карты и счета клиентов Forward Bank в Украине

Помогать своим близким и заботиться о них, откладывать сбережения или погашать кредиты, находясь за рубежом, стало еще проще: Forward Bank предложил бесплатную услугу по переводу денег с карт любого финансового учреждения мира на карты и счета клиентов банка.

«С карты, эмитированной любым зарубежным банком, можно бесплатно пополнять карточки украинского Forward Bank, открывать и пополнять депозиты, оплачивать кредиты в интернет-банке Forward Оnline», — сообщила пресс-служба банка.

Перевод денег предельно прост: достаточно ввести в интернет-банкинге Forward Оnline информацию о карте отправителя и данные карты или счета получателя. После этого подтвердить отправку денег с помощью одноразового кода подтверждения, который банк присылает на номер телефона владельца карты зарубежного банка. Зачисление денег на любой счет происходит за считанные секунды.

Как уточнили в банке, ни отправитель денег, ни их получатель не платят никаких комиссий. «Зачисление средств на счета в Forward Bank происходит мгновенно в национальной валюте по курсам международных платежных систем Visa и MasterCard без дополнительной платы за конвертацию, комиссия отсутствует», — рассказали о новой услуге в банке.

Это означает, что любой украинец, живущий или работающий за пределами родины, может бесплатно и быстро пополнять любые счета, открытые в Forward Bank: карточный, текущий, депозитный или кредитный.

Это предложение также удобно для тех, кто, находясь за границей, хочет откладывать сбережения на депозите: бесплатными переводами с карты любого банка мира легко пополнять свой вклад, а позже с помощью карты от Forward Bank KOKOKAРД так же бесплатно снимать деньги в банкоматах любого украинского банка на территории нашей страны. Таким образом, новый сервис позволяет не терять деньги на комиссиях за переводы или конвертацию.

В последние недели многие страны после смягчения карантинных ограничений, обусловленных пандемией COVID-19, открыли границы для трудовых мигрантов из Украины. У многих здесь есть кредиты, которые нужно погашать. Чтобы не перекладывать эти хлопоты на родных и близких, оставшихся в Украине, с карт иностранных банков можно легко погашать и займы. Технически пополнение кредитного счета с карты иностранного банка в системе интернет-банкинга Forward Оnline так же просто, как перевод денег с карты иностранного банка на карту клиента банка. И главное — бесплатно.

Один перевод с карты зарубежного банка на любой счет в Forward Bank не должен превышать 50 тыс. грн. В течение суток можно перевести сумму, эквивалентную 149 тыс. грн., но при этом совершить не более 5 транзакций.

Украинцы, разбросанные по всему миру — в Польше, Германии, Испании, Италии или любой другой стране мира, теперь имеют возможность сохранять тесные связи с близкими, поддерживая их финансово, а также не терять контроля над своими финансовыми делами в Украине.

Как известно, согласно классификации Национального банка Украины Forward Bank входит в группу банков с иностранным капиталом, а также является членом Фонда гарантирования вкладов физлиц.

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