Кабинет министров Украины ввел доплаты в размере 400 гривень пенсионерам, которые старше 75 лет, а также повысил минимальную пенсию для пенсионеров с 20-летним стажем для женщин и 25-летним стажем для мужчин до 2,5 тысячи гривень.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление о повышении пенсионных гарантий с 2021 года Кабмин по просьбе Министерства социальной политики включил в повестку дня и принял на сегодняшнем своем заседании.
Кому и сколько доплатят к пенсии
По словам министра соцполитики Марины Лазебной, постановление со следующего года устанавливает ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривень пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсии не превышает размер средней зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы и которая учитывалась для начисления пенсии за 2020 год.
Кроме того, минимальная пенсия для пенсионеров с 20-летним стажем для женщин и 25-летним стажем для мужчин вырастет до 2 500 гривень с 1 712 гривень.
"То есть, фактически, мы повышаем для этой категории пенсионеров выплаты на 46%", - отметила Лазебная.
Сколько пенсионеров получат доплаты
По ее словам, пенсионные гарантии будут увеличены для более 1 миллиона пенсионеров из этой категории.
"Второе, что предлагается - в 2021 мы продолжаем выплату ежемесячных компенсаций в размере до 500 гривень пенсионерам старше 80 лет. Мы предлагаем расширить круг получателей, поскольку в эту категорию также попадают пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размер средней зарплаты, с которой уплачиваются страховые выплаты", - сказала она.
Лазебная добавила, что эти гарантии касаются 1,4 миллиона пенсионеров.
Также, по словам министра соцполитики, постановление предусматривает индексацию выплат для пенсионеров старше 80 лет с 2022 года, что позволит избежать в дальнейшем увеличения разницы в размерах пенсий.
Будущая индексация пенсий в Украине
Кроме того, принятым постановлением Кабмин утвердил 1 сентября датой проведения индексации пенсий в Украине.
Министр финансов Сергей Марченко, присутствовавший на заседании, подчеркнул, что реализация постановления потребует дополнительных расходов из госбюджета на 2021 год.
"Сумма, ориентированная на сегодняшний момент, около 4,5 миллиарда гривень", - сказал он.
Что этому предшествовало
- Минимальная пенсия в Украине с 1 сентября выросла на 110,8 гривни – до 2 тысяч гривень вследствие повышения минимальной зарплаты в стране до 5 тысяч гривень.
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