В частности, с 2021 года доплаты в размере 400 гривень будут получать пенсионеры старше 75 лет.

Кабинет министров Украины ввел доплаты в размере 400 гривень пенсионерам, которые старше 75 лет, а также повысил минимальную пенсию для пенсионеров с 20-летним стажем для женщин и 25-летним стажем для мужчин до 2,5 тысячи гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление о повышении пенсионных гарантий с 2021 года Кабмин по просьбе Министерства социальной политики включил в повестку дня и принял на сегодняшнем своем заседании.

Кому и сколько доплатят к пенсии

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, постановление со следующего года устанавливает ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривень пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсии не превышает размер средней зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы и которая учитывалась для начисления пенсии за 2020 год.

Кроме того, минимальная пенсия для пенсионеров с 20-летним стажем для женщин и 25-летним стажем для мужчин вырастет до 2 500 гривень с 1 712 гривень.

"То есть, фактически, мы повышаем для этой категории пенсионеров выплаты на 46%", - отметила Лазебная.

Сколько пенсионеров получат доплаты

По ее словам, пенсионные гарантии будут увеличены для более 1 миллиона пенсионеров из этой категории.

"Второе, что предлагается - в 2021 мы продолжаем выплату ежемесячных компенсаций в размере до 500 гривень пенсионерам старше 80 лет. Мы предлагаем расширить круг получателей, поскольку в эту категорию также попадают пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размер средней зарплаты, с которой уплачиваются страховые выплаты", - сказала она.

Лазебная добавила, что эти гарантии касаются 1,4 миллиона пенсионеров.

Также, по словам министра соцполитики, постановление предусматривает индексацию выплат для пенсионеров старше 80 лет с 2022 года, что позволит избежать в дальнейшем увеличения разницы в размерах пенсий.

Будущая индексация пенсий в Украине

Кроме того, принятым постановлением Кабмин утвердил 1 сентября датой проведения индексации пенсий в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко, присутствовавший на заседании, подчеркнул, что реализация постановления потребует дополнительных расходов из госбюджета на 2021 год.

"Сумма, ориентированная на сегодняшний момент, около 4,5 миллиарда гривень", - сказал он.

Что этому предшествовало

Минимальная пенсия в Украине с 1 сентября выросла на 110,8 гривни – до 2 тысяч гривень вследствие повышения минимальной зарплаты в стране до 5 тысяч гривень.

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Автор: Лариса Бекета