По отношению к доллару гривня укрепилась на 15 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 17 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,09 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 31,93 грн/евро. Таким образом, гривна изменилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 28,09/28,11 грн/долл., к евро – на уровне 31,92/31,94 грн/евро.

Курс 16 февраля:

Национальный банк Украины на среду, 16 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,24 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 16 февраля, укрепился на 40 копеек - до 28,40 грн/долл.