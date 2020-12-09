По итогам года ожидается падение ВВП в пределах 4,8-5,0%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Об этом сообщается в обзоре экономической активности за январь-октябрь 2020 года, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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«По итогам 10 месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства замедлилось и составило 6,0% (6,2% за 9 месяцев), соответственно, уменьшение объёмов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,2%», - сказано в обзоре.

Также в Минэкономики отметили, что внедрение карантина «выходного дня» в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги года.

«Ранее не прогнозированное внедрение карантина «выходного дня» не будет иметь существенного влияния на итоги года. По оценкам Минэкономики, потери составят 0,04-0,06 процентных пункта за год», - сказано в обзоре.

Также в обзоре сказано, что по итогам года ожидается падение ВВП в пределах 4,8-5,0%.

Как сказано в обзоре, в октябре большинство видов экономической деятельности продемонстрировали улучшение своей динамики.

В частности, речь идёт о строительной отрасли (активное продолжение программы «Большая стройка»), сфере торговли (как оптового товарооборота через восстановление спроса, так и розничного сегмента рынка в условиях реализации отложенного потребительского спроса, его переориентации на внутренний рынок и роста заработной платы), сфере транспорта (увеличение транзита природного газа в страны ЕС и его ре-экспорт).

В сельском хозяйстве хоть и произошло замедление падения, однако его глубина остается достаточно существенной из-за урожайности поздних с/х культур, которая была ниже прошлогодней.

«В то же время инвестиционная пауза в экономике (машиностроение), низкий уровень агросырья для переработки в пищевой промышленности, а также снижение потребления электроэнергии из-за низких темпов восстановления экономической активности в базовых видах деятельности сдерживали развитие промышленного производства», - сказано в обзоре.

Предыдущие показатели и прогнозы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, в том числе во втором квартале года – в 11%.

Падение ВВП Украины по итогам 9 месяцев года замедлилось до 5,5%, после падения на 5,8% по итогам января-августа.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на уровне 7,2%.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП по итогам 2020 года на 5%, в то время как предыдущий прогноз был на уровне 4,8%.

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Автор: Дмитрий Шварц