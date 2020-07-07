Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет более 300 миллионов гривень

Минфин не предлагал инвесторам ценные бумаги, номинированные в долларах и евро.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 июля привлекло в государственный бюджет 312,88 млн грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства получены в результате продажи гривневых облигаций на сумму 291,51 млн грн, 5,12 млн грн и 16,25 млн грн сроком обращения 84, 357 и 595 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 7,24%, 9,50% и 10,20% годовых.

Отмечается, что сегодня Минфин не предлагал инвесторам ценные бумаги, номинированные в долларах и евро.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

2 июня 2020 года Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2 миллиарда 945 миллионов 492,3 тысячи гривень.

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