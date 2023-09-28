В то же время респонденты говорят, что в целом положение дел в экономике лучше, чем было раньше.

Оценивая экономическое положение в Украине, 73% опрошенных считают, что оно ухудшилось за последние полгода.

Таковы данные исследования обнародовала Социологическая группа "Рейтинг". В то же время 13% говорят об отсутствии изменений, 9% - об улучшении ситуации. Также 60% почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, в 35% - оно не изменилось, только 5% почувствовали улучшение. "В целом положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок относительно будущего. Так, говоря об экономике страны в будущем 29% респондентов ожидают улучшения, 26% - думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения. Относительно личной ситуации – 23% надеются, что в следующий год их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% - имеют пессимистические взгляды на это", - сообщают в группе "Рейтинг".

При этом 61% опрошенных считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении, 23% – противоположного мнения, а еще 16% – не смогли оценить. Социологи отмечают, что наблюдается уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как правильное.

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Лучшие оценки собственного экономического положения наблюдаются среди жителей Запада и Центра, молодых респондентов и тех, кто работает, и, особенно тех, кто нашел новую работу. Будущее экономики Украины относительно лучше оценивают южане.

По данным опроса, 44% респондентов работают там же, где и до войны, 14% – работают частично/удаленно, 15% – нашли новое место работы. Несмотря на это четверть таких опрошенных до сих пор не работает.

Социологи отмечают, что наблюдается уменьшение тех, кто не имеет работы. Относительно лучше ситуация с работой у жителей Центра и Запада, мужчин, молодежи и людей среднего возраста, более обеспеченных. Среди переселенцев выросло количество тех, кто закрепился на новых рабочих местах и работает в привычном режиме, доля неработающих среди них по сравнению с началом 2023 года уменьшилась с половины до 40%.

По данным опроса, количество респондентов, которые были вынуждены покинуть место постоянного проживания почти не изменилось по сравнению с предыдущими опросами – сегодня это 18%. Больше всего переселенцев среди выходцев из Восточного макрорегиона - около 60% из них сменили место жительства, и Южного – среди которых внутренних переселенцев 25%.

Справка. Исследование проведено в рамках двадцать четвертой волны проекта "Украина в условиях войны" Социологической группой "Рейтинг". Опрос проходил 5-7 сентября 2023 года

Во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь, опрошено 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.

Другие опросы украинцев

В исследовании Центра экономической стратегии со ссылкой на данные двух волн опроса беженцев, который проводила компания Info Sapiens отмечалось, что за первое полугодие текущего года количество украинских беженцев за рубежом увеличилось на 300-500 тыс. человек. По состоянию на конец июня за границей находилось от 5,6 до 6,7 млн украинцев. Новая волна беженцев стала следствием ударов по энергосистеме Украины, усилением ракетных атак в мае, а также подрыва Каховской ГЭС. Большинство беженцев-это женщины и дети, но и увеличилось число мужчин.

Вследствие невозврата украинцев экономика будет терять от 2,7 до 6,9% ВВП ежегодно.

Также эксперты ЦЭС прогнозируют, что из всех украинских беженцев за рубежом, в зависимости от сценария развития событий, могут остаться от 1,3 до 3,3 млн человек.

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