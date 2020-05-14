ООН ухудшила прогноз падения мировой экономики в этом году

Организация прогнозирует, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 триллионов.

Департамент Организации Объединенных Наций (ООН) по экономическим и социальным вопросам прогнозирует сокращение мирового ВВП на 3,2% в 2020 году по сравнению с годом ранее.

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Об этом сказано в отчете департамента "Экономическая ситуация в мире и ее перспективы по состоянию на середину 2020 года", опубликованном на веб-сайте ООН.

В частности, ООН прогнозирует, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около 8,5 триллиона долларов.

Согласно отчету, в 2020 году наибольшее сокращение ВВП будет наблюдаться в развитых странах – на 5%.

ООН прогнозирует, что признаки восстановления мировая экономика начнет демонстрировать в 2021 году.

В организации подчеркнули, что усиление сотрудничества стран в вопросах экономического развития и финансово-экономическая помощь международного сообщества странам, которые наиболее пострадали от коронавируса, являются ключевыми шагами для ускорения восстановления мировой экономики.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.