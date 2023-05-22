В захваченном россиянами порту Мариуполя, а также на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича находилось большое количество металлопродукции, в том числе – стальных рулонов.

Российские оккупанты продолжают вывозить украденную в Украине сталь. А поскольку против них действуют санкции, они пытаются найти корабль третьей страны, чтобы перевезти украденное в Турцию. Об этом свидетельствуют письма, которые они рассылают компаниях-судовладельцам.

"Севастополь – Искендерун, стальные рулоны 11-23 метра, 4000/5000", - сказано в предложении, которое они рассылают болгарским компаниям.

Как известно, в захваченном россиянами порту Мариуполя, а также на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича находилось большое количество металлопродукции, в том числе – стальных рулонов. Всю эту продукцию россияне украли: часть была вывезена в Ростов еще осенью, а часть – отправлена в Севастополь.

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Напомним, ранее оккупанты захватили даже два иностранных судна в Мариуполе, и заявили, что они теперь являются "государственной собственностью". Эти суда прибыли в порт ещё до начала войны для загрузки украинского металла.

Владелец украденной металлопродукции, компания Метинвест Ахметова, обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное дело по факту грабежа. Также компания призвала всех своих международных партнёров и операторов морских портов воздержаться от покупки краденой продукции, а вместо этого сразу сообщать о попытках продажи.