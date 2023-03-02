Укрепление гривни продолжится, пока продолжается посевная, отметил банкир.

Весной 2023 года курс доллара в Украине продолжит падение, гривня будет и дальше укрепляться.

Такой прогноз сделал банкир Юрий Крохмаль, отметив, что укрепление гривни продолжится, пока продолжается посевная и происходит закупка всего для этого необходимого, передает 24 канал.

"Укрепление гривны в начале года происходит благодаря положительным экономическим новостям. А именно о том, что Украина в этом году может рассчитывать на достаточную финансовую поддержку мирового сообщества. Также "уверенности" гривни добавили заверения НБУ, что в ближайшее время режим фиксированного курса останется без изменений", - отметил эксперт.

А вот заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса выразил уверенность, что укрепление гривни вряд ли будет долгим, но и в ближайшее время какого-нибудь давления на гривну в сторону ее ослабления он не видит:

"У нас курс зафиксирован, и разница официального и наличного курса будет сохраняться".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 1 марта

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева 1 марта курс гривни к доллару сегодня укрепился на 50 копеек - до 39,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни повысился на 20 копеек - до 41,30 грн/евро.

А курс наличного доллара в отделениях "ПриватБанка" подешевел на 50 копеек - до 38,90 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 40 копеек - до 41,00 грн/евро.