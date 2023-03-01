Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 50 копеек - до 39,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни повысился на 20 копеек - до 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,50 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Курс во время войны

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

После вторжения России в Украину НБУ ппинял решение об отменене ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Ограничение было оименено 21 мая 2022 года, хотя ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова прогнозирует, что рыночный курс доллара в Украине в обозримом будущем будет колебаться в пределах 39−41 грн/долл, а официальный курс сохранится на уровне 36,6.

В свою очередь, руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий прогнозировал, что существенного снижения курса ожидать не стоит. По мнению аналитика, курс доллара в Украине в марте может подешеветь на 10-20 копеек.

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