Новый глава ГФС Вадим Мельник обещает ликвидацию теневых схем

Главной задачей своей работы новый руководитель ГФС Вадим Мельник назвал борьбу с теневой экономикой.

Сегодня первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин представил личному составу Государственной фискальной службы новоназначенного руководителя.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По словам Улютина, главная задача руководителя ГФС сейчас это сохранить профессиональные кадры, которые должны обеспечить основную функцию – раскрытие финансовых преступлений.

"Я надеюсь в тесном сотрудничестве с ГНС, ГМС и МФУ мы максимально переведем бизнес в легальную плоскость и обеспечим наполнение бюджета", – рассказал Улютин.

В свою очередь, Вадим Мельник отметил, что видит потенциал службы и считает, что именно ГФС должно стать высокопрофессиональным специальным органом в системе министерства финансов.

"Наша служба должна стать главным правоохранительным органом, который будет отвечать за финансовую безопасность в государстве. Я много лет занимаюсь этим вопросом, поэтому четко осознаю проблемы, которые существуют в службе и вызовы, стоящие перед нами. Это, в первую очередь, борьба с теневой экономикой. Мы должны активизировать работу по налаживанию взаимодействия как внутри подразделения, так и с другими структурами, упорядочить нормативную базу и улучшить уровень обеспечения сотрудников" - резюмировал руководитель ГФС в своем выступлении.

Вадим Мельник имеет более 16 лет опыта финансовых расследований.

До 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел. Работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году назначен заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, позже – возглавил это управление.

С 2016 года занимался преподавательской и научной деятельностью. В качестве эксперта принимал участие в разработке концепции по созданию единого правоохранительного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, которая легла в основу законопроекта о создании Бюро экономической безопасности.

Напомним, ранее Кабинет министров на своем внеочередном заседании поддержал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя ГФС.

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Автор: УНИАН