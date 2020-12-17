Речь идет о налогообложении сельского хозяйства, которое сейчас находится в тени.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в 2021 году парламент примет ряд новых инициатив касательно налогов.

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Об этом сообщает "Сегодня.ua".

"Мы будем обязательно бороться с "тенью" во всех ее проявлениях, во всех сферах, и на это будут направлены наши новые законодательные инициативы", – сообщил нардеп.

В частности, Гетманцев отметил так называемый налог на поставленный доход. Речь идет о налогообложении сельского хозяйства, которое сейчас находится в тени. Этот законопроект уже находится в зале, ожидает принятия.

Также глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов прокомментировал так называемый налог на Google.

"Мы просто корректируем существующую систему взимания налогов, чтобы заставить транснациональные корпорации платить налоги в Украине. Сейчас за рекламу в интернете налоги почему-то не берутся. А за борд на улице – берутся", – резюмировал Гетманцев.

Что этому предшествовало

В Украине стали активнее собирать налоги, в частности, темпы роста совокупных налоговых поступлений, контролируемых Государственной налоговой службой (ГНС), в этом году, согласно оперативным данным, составили 10,7%.

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Автор: УНИАН