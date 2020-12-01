План по НДС за январь-ноябрь перевыполнен на 53,5%.

Темпы роста совокупных налоговых поступлений, контролируемых Государственной налоговой службой (ГНС), за 11 месяцев 2020 года, согласно оперативным данным, составили 10,7%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС.

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Согласно сообщению, в январе-ноябре 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 472,7 млрд грн, перевыполнение плана (431,4 млрд грн) составило 41,4 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 62,1 млрд грн, или 15,1%.

Отмечается, что план по налогу на добавленную стоимость за январь-ноябрь был перевыполнен на 53,5%, собрано 108,2 млрд грн (плановый показатель - 70,5 млрд грн), что больше на 31,9 млрд грн, или в 1,4 раза, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в ноябре план по НДС был перевыполнен на 11,5%, собрано 53,3 млрд грн (плановый показатель - 47,8 млрд грн), что больше на 5,5 млрд грн, или в 2,1 раза, чем за аналогичный период прошлого года.

Объемы заявленных к возмещению сумм НДС в январе-ноябре 2020 года составляют 122, 9 млрд грн, возмещено 128, 7 млрд грн.

В ноябре подлежало возмещению 12,6 млрд грн НДС, возмещено в полном объеме (12,6 млрд грн).

Хронология событий

По данным Министерства финансов, 24 ноября Государственная налоговая служба выполнила годовые индикативные показатели по доходам общего фонда государственного бюджета.

При годовой росписи 458,3 млрд грн по таким платежам, закрепленным за ГНС, в общий фонд госбюджета уже поступило 462,9 млрд грн. То есть выполнение составило 101%, или +4,5 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцкий