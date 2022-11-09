Украина увидела проявление настоящей солидарности со стороны Евросоюза, считает президент.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Европейской комиссии за решение о предоставлении Украине в 2023 году пакета макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Вместе противостоим агрессии России, вместе будем восстанавливать Украину, вместе будем в ЕС, написал глава государства в Twitter.

"Благодарен Еврокомиссии и президенту Урсуле фон дер Ляйен за объявление о пакете финансовой поддержки объемом 18 млрд евро на 2023 год. Это проявление настоящей солидарности со стороны ЕС", - отметил глава государства.

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Еврокомиссия будет работать с государствами-членами Евросоюза, в частности, с Венгрией, чтобы обеспечить необходимое единогласие для принятия миллиардного пакета помощи украинскому государству, сообщил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, пишет "Европейская правда".

"Мы будем вести очень интенсивную работу со всеми государствами-членами, в том числе с Венгрией. Мы обсудим беспокойство Венгрии по поводу этого вопроса и, я надеюсь, найдем решение", - сказал он.

Помощь Украине от ЕС - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 6 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с Владимиром Зеленским заявила, что в Европейском Союзе намерены предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.

7 ноября стало известно, что власти Венгрии не поддержат этот план долгосрочной финансовой помощи нашей стране.

Сегодня, 9 ноября, Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине в 2023 году пакета макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

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