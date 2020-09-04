Татьяна Урбанская

Моя подруга Ирина живет в Лос-Анджелесе и волонтерит в приюте для животных. Именно из таких приютов, а также из специальных питомников, американцы могут взять себе домашнего любимца. Конечно, это не только кошки и собаки, рыбки или хомяки. Иногда это и пауки, ежики, скунсы или даже аллигаторы. Все это звериное разнообразие четко отображается в местном «животном» законодательстве. Оно в США непростое и очень строгое. Главное правило – животные должны содержаться в подходящих условиях, правильно питаться и получать много внимания. Это значит быть привитыми, наблюдаться у ветеринаров, иметь свой паспорт, который ведется в ветклинике. Именно ветеринар регистрирует животное и вносит хозяев в государственный список владельцев…

В конце концов, сейчас, без цивилизованных правил регулирования процессов содержания домашних животных, сотни тысяч людей безнаказанно выбрасывают своих питомцев на улицу, потому что «надоел».

В Украине зоозащитники давно бьются над этой темой, но воз все никак не сдвигался с места. И, наконец, забрезжила надежда. В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3796 «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе», разработанный, в том числе, с привлечением защитников животных. Но, как это часто бывает в нашей стране, не обошлось без включения в документ чьих-то «хотелок». И разразился скандал.

Суть его не столько в том, что депутаты (с подачи Госпотребслужбы) хотят обязать хозяев платно регистрировать своих питомцев. В конце концов, как отмечают зоозащитники, софт «реестра» нужно кому-то оплачивать… Да, тут имеются риски, что кто-то предпочтет выбросить питомца на улицу, чем платить. Но нельзя исключать, что за это понесет ответственность. В конце концов, сейчас, без цивилизованных правил регулирования процессов содержания домашних животных, сотни тысяч людей безнаказанно выбрасывают своих питомцев на улицу, потому что «надоел».

Главным образом, возмущение вызывает другое: что регистрировать домашнего любимца украинцы не смогут сразу в Едином государственном реестре.

Еще один любопытный момент – сами зоозащитники настаивали и продолжают настаивать, что регистрация любимого зверья украинцев возможна через уже существующую инфраструктуру реестров и баз.

В законопроекте спрятана хитрая коррупционная лазейка. Дословно: «Собственники животных обязаны провести идентификацию и регистрацию животных… [Ее] проводят специалисты ветеринарной медицины – агенты по идентификации животных через авторизованные базы данных…, которые обеспечивают автоматический обмен информацией с Единым государственным реестром животных». То есть, в связке «домашний питомец – собственник - государство» появляются некие «агенты» и некие «авторизированные базы данных» – прокладки, которым украинцы, в случае принятия закона в нынешнем его виде, понесут денежки за регистрацию своих домашних любимцев. При этом роль этих площадок сводится только к передаче информации о вашем питомце в Госреестр.

Еще один любопытный момент – сами зоозащитники, которые принимали участие в разработке такого нужного Украине законопроекта, настаивали и продолжают настаивать, что регистрация любимого зверья украинцев возможна через уже существующую инфраструктуру реестров и баз, к примеру, кинологических клубов. Главный посыл - собственнику должно быть удобно зарегистрировать свою собаку у любого ветеринарного врача в любой официальной ветклинике возле дома. Без каких-то особенных «авторизированных баз» и структур-прокладок.

…Сейчас разработчики законопроекта готовы обсуждать и корректировать спорные нормы документа, а некоторые депутаты, которых возмущенная общественность справедливо заподозрила в протягивании вышеупомянутого «схематоза», уже исчезли из списка соавторов. Но осадочек остался. Из Верховной Рады никуда не делись те, кто в любой ситуации (при любом президенте, спикере и премьере) попытается по-тихому встроить свою коррупционную схему даже в самую хорошую инициативу. Поскольку, если эти проделки заметят и начнут критиковать, можно будет всегда прикрыться тем, что возмущение безосновательно, ведь дело-то нужное.

Татьяна Урбанская

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