Глава Нацбанка подчеркнул, что надеется на принятие компаниями справедливого решения ради мира в Украине.

Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками – резидентами Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба регулятора, такое обращение обусловлено необходимостью принятия мер, связанных с введением правового режима военного положения на территории Украины во исполнение указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

"Команда Национального банка принимает все возможные меры, чтобы обеспечить финансовый тыл украинцев и максимально противодействовать агрессии России в финансовой сфере. Считаем недопустимым, чтобы через карты международных платежных систем Visa и Masterсard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства. Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

Украинская сторона требовала серьезно наказать РФ за агрессию - отсоединить страну от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

27 февраля стало известно, что мировые лидеры обязались в ближайшие дни отключить банки РФ от SWIFT.